2020-05-27T18:10:44+03:00
Политика

Владимир Грачев: Предварительное голосование – процедура открытая и легитимная

По словам председателя регионального оргкомитета, новый онлайн формат в полной мере гарантирует безопасность данных избирателей и исключает возможность каких-либо фальсификаций
Поделиться:
Фото: РОО "Единая Россия".Фото: РОО "Единая Россия".
Изменить размер текста:

С 25 по 31 мая жители Рязанской области голосуют за участников предварительного голосования для последующего выдвижения в депутаты законодательного собрания. Праймериз – это уставная норма «Единой России». Партийной процедуре не один год, она устоялась, хорошо себя зарекомендовала, позволяет в честной и открытой борьбе отобрать достойных кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в региональный парламент и органы местного самоуправления.

В этом году из-за пандемии коронавируса праймериз партия активно внедряет цифровые технологии, которые в полной мере показывают легитимность процедуры и обеспечивают должный уровень открытости.

По словам председателя регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Владимира Грачева, для участия в ЭПГ выборщикам необходимо сначала пройти регистрацию на сайте pg.er.ru.

— На сайте партии, в социальных сетях, информационных агентствах и на телевидении идет информирование жителей о возможности принять участие в партийной норме. Процедура добровольная, принуждения нет. Каждый желающий может в течение 7 дней проголосовать за кандидатов по своему избирательному округу, — рассказал он. — Если у рязанцев есть жалобы на факты принуждения к голосованию, они могут обратиться в региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по телефонам (4912) 28-43-23, 28-43-13. Все сообщения будут оперативно и тщательно рассмотрены, по результатам будут приняты меры реагирования.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанские предприниматели смогут воспользоваться кредитными каникулами
Владимир Грачев: Предварительное голосование – процедура открытая и легитимная
Виновника смертельного ДТП нашли спустя три года по ДНК в колонии
В Рязанской области ждут отмашки санврача, чтобы открыть ТЦ и рынки
43-летний рязанец убил топором отца и мать
География пандемии: где есть коронавирус в Рязанской области на 27 мая
Рязанских медиков, выступивших в федеральном телеэфире, вызвали на допрос
Аркадий Фомин: «Электронное голосование - возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов, не выходя из дома»
В Рязани и Солотче к купальному сезону подготовят 6 пляжей
ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в Рязанской области
У Рязанского кремля прохожий нашел человеческие останки