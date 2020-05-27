Владимир Грачев: Предварительное голосование – процедура открытая и легитимная

27 Май 2020 2020-05-27T18:10:44+03:00

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С 25 по 31 мая жители Рязанской области голосуют за участников предварительного голосования для последующего выдвижения в депутаты законодательного собрания. Праймериз – это уставная норма «Единой России». Партийной процедуре не один год, она устоялась, хорошо себя зарекомендовала, позволяет в честной и открытой борьбе отобрать достойных кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в региональный парламент и органы местного самоуправления.

В этом году из-за пандемии коронавируса праймериз партия активно внедряет цифровые технологии, которые в полной мере показывают легитимность процедуры и обеспечивают должный уровень открытости.

По словам председателя регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования Владимира Грачева, для участия в ЭПГ выборщикам необходимо сначала пройти регистрацию на сайте pg.er.ru.

— На сайте партии, в социальных сетях, информационных агентствах и на телевидении идет информирование жителей о возможности принять участие в партийной норме. Процедура добровольная, принуждения нет. Каждый желающий может в течение 7 дней проголосовать за кандидатов по своему избирательному округу, — рассказал он. — Если у рязанцев есть жалобы на факты принуждения к голосованию, они могут обратиться в региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования по телефонам (4912) 28-43-23, 28-43-13. Все сообщения будут оперативно и тщательно рассмотрены, по результатам будут приняты меры реагирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU