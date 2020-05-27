Виновника смертельного ДТП нашли спустя три года по ДНК в колонии

27 Май 2020 2020-05-27T17:38:27+03:00

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В Рыбном огласили приговор виновнику ДТП, который на протяжении трех лет избегал уголовной ответственности.

23 июня 2017 года мужчина за рулем KIA Rio ехал по Рыбновскому району. Приблизившись к перекрестку, водитель, не убедившись в безопасности маневра, стал поворачивать налево. Он выехал на встречную полосу и врезался в «Жигули» 12-й модели. В результате ДТП 70-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ скончалась от полученных травм.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся.

Во время расследования полиция провела экспертизу, по результатам которой из обнаруженных в автомобиле следов крови установлен и поставлен на учет генетический профиль мужчины, однако совпадений данного генетического профиля обнаружено не было. Возбужденное по данному факту уголовное дело в декабре 2018 года было приостановлено в связи с «неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Но в январе 2020 года было установлено совпадение генетического профиля виновника ДТП с генетическим профилем мужчины, привлеченным за совершение ряда краж в Подмосковье. Мужчина к тому моменту уже отбывал наказание.

15 мая 2020 года виновнику смертельного ДТП вынесли приговор и назначили 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU