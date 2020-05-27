В Рязани и Солотче к купальному сезону подготовят 6 пляжей

27 Май 2020 2020-05-27T15:59:49+03:00

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В Рязани к купальному сезону подготовят шесть пляжей. Они откроются сразу после снятия ограничительных мер, сообщили в пресс-службе городской администрации. Список официальных мест для купания 2020 года выглядит так:

- озеро Ореховое;

- река Старица (у санатория «Старица», Солотча);

- река Старица (Лысая гора, Солотча);

- Борковские карьеры №№1,2,3.

В мэрии уточнили, что подготовкой и обслуживанием пляжей на Борковских карьерах и у санатория «Старица» займутся инвесторы, а на Орешке и у Лысой горы - Дирекция благоустройства города с привлечением подрядчика. Во всех указанных местах организуют дежурство медиков, спасателей и полиции. Должны наличествовать плавсредства для спасения людей, урны, скамейки, раздевалки, биотуалеты.

«Уже проведены обследование, очистка дна и прибрежной территории», - доложили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU