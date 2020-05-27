2020-05-27T15:59:49+03:00
Общество

В Рязани и Солотче к купальному сезону подготовят 6 пляжей

Их откроют после снятия ограничительных мер
Поделиться:
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

В Рязани к купальному сезону подготовят шесть пляжей. Они откроются сразу после снятия ограничительных мер, сообщили в пресс-службе городской администрации. Список официальных мест для купания 2020 года выглядит так:

- озеро Ореховое;

- река Старица (у санатория «Старица», Солотча);

- река Старица (Лысая гора, Солотча);

- Борковские карьеры №№1,2,3.

В мэрии уточнили, что подготовкой и обслуживанием пляжей на Борковских карьерах и у санатория «Старица» займутся инвесторы, а на Орешке и у Лысой горы - Дирекция благоустройства города с привлечением подрядчика. Во всех указанных местах организуют дежурство медиков, спасателей и полиции. Должны наличествовать плавсредства для спасения людей, урны, скамейки, раздевалки, биотуалеты.

«Уже проведены обследование, очистка дна и прибрежной территории», - доложили в администрации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аркадий Фомин: «Электронное голосование - возможность отдать свой голос за одного или нескольких кандидатов, не выходя из дома»
В Рязани и Солотче к купальному сезону подготовят 6 пляжей
ФСБ пресекла деятельность нелегальных оружейников в Рязанской области
У Рязанского кремля прохожий нашел человеческие останки
Снос рязанского онкодиспансера превратился в бесплатный спектакль для детворы
Только за сутки с банковских карт рязанцев пропали полтора миллиона рублей
В видеосервисе Wink теперь доступна коллекция аудиокниг от «ЛитРес»
В Рязанской области умерла пожилая женщина с коронавирусом
Ушла вслед за супругом: не стало актрисы Рязанского театра кукол Валии Абрамовой
В Рязанской области выявили минимум зараженных коронавирусом за три недели
Строительство дорог по технологии Суперпейв от компании «VELLCOM Group»
В Рязани уничтожили ручей Бохот, сделав из него мусорную свалку
Судимый за бандитизм Алексей Мишин дал интервью Андрею Караулову
Торговый дом «Барс» запустил сервис по доставке продуктов
Умер бывший начальник УФСИН России по Рязанской области
Чиновники ответили рязанцам на просьбу открыть магазины одежды
В Рязанской области впервые выявили больных коронавирусом меньше, чем выписали
В Рязани началась подготовка к открытию детских садов
С 27 мая горячую воду в Рязани отключат по 339 адресам
Елена Шаповская: Онлайн-формат проведения праймериз — это шаг вперед
Инспекция ОКН: исторические здания Рязани будут защищены от сноса
В Рязанской области не знают, когда начнется новый учебный год
Положительный тест на COVID-19 в Рязанской области сдал 17-дневный ребенок
Рязанская область в числе лидеров по участию в ЭПГ