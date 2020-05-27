В Рязанской области умерла пожилая женщина с коронавирусом

27 Май 2020 2020-05-27T12:38:48+03:00

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В одном из рязанских госпиталей скончалась 70-летняя пациентка с коронавирусом. Об этом опергруппа при областном правительстве сообщила 26 мая.

Жертвой пандемии женщину могли и не признать. Как и многих других, кто умер с положительным тестом на COVID-19, но ведущей причиной смерти при этом называют другую.

На сей раз, хоть женщина и имела сопутствующие заболевания, патологоанатомическая и гистологическая экспертизы показали: пациентка ушла из жизни именно из-за коронавирусной инфекции.

Напомним, помимо пожилых людей к «группе риска», в которой чаще наблюдаются летальные исходы, относят людей с хроническими заболеваниями, так как при COVID-19 они обостряются.

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ИСТОЧНИК KP.RU