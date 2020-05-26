2020-05-26T15:49:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Положительный тест на COVID-19 в Рязанской области сдал 17-дневный ребенок

Всего в регионе насчитывается 333 детей, заболевших коронавирусной инфекцией
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 26 мая обновил данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 3206 случаев COVID-19. Сюда входят 3125 человека с подтвержденным диагнозом (+85 за сутки) и 81 человек с первым положительным тестом.

Количество заболевших детей возросло до 333 человек. Также стало известно, что положительный тест на COVID-19, сдал ребенок 17-дневный ребенок. Результаты находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре.

В лидерах по количеству заболевших по-прежнему находится возрастная группа 46 лет 64 года – 1203 человека.

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 1103 человека;

- от 46 до 64 лет – 1203 человека;

- от 65 до 80 лет – 386 человек;

- старше 80 лет – 100 человек;

- дети – 333 человека (3 недели; 2 по одному месяцу, 3, 6, 8, 9 месяцев; 30 по 1 году; 11 по 2 годика; 14 по 3 годика; 14 по 4 года; 20 по 5 лет; 17 по 6 лет; 18 по 7 лет; 20 по 8 лет; 16 по 9 лет; 17 по 10 лет; 23 по 11 лет; 23 по 12 лет; 14 по 13 лет; 17 по 14 лет; 23 по 15 лет; 20 по 16 лет; 19 по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 27 человек;

- от 46 до 64 лет – 26 человек;

- от 65 до 80 лет – 17 человек;

- старше 80 лет – 3 человека;

- дети – 8 человек (17 дней; 1 месяц; двое по году год; 2 года; 6 лет; 14 и 15 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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