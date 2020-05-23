2020-05-23T17:49:47+03:00
Общество

Рязанские почтовики разыскали родственников 4 героев-подводников, погибших в годы войны

Им будут переданы фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения затонувших подлодок
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Работа по местонахождению родственников погибших моряков продолжается.Работа по местонахождению родственников погибших моряков продолжается.
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В преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Почта России в Рязанской области подключилась к поиску родственников подводников, погибших с 1941 по 1945 годы в Финском заливе.

С февраля 2020 года рязанские почтовики пытались разыскать родственников 11 подводников, которые родились в Рязани и области. На сегодняшний день установлено местонахождение родственников уже 4 моряков.

Эта работа ведется под эгидой международного проекта «Поклон кораблям Великой Победы», который реализуется Разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Основная цель проекта – увековечить воинскую доблесть моряков в местах гибели подводных лодок, а также сохранить историческую память. Участие почтовиков позволило значительно расширить географию поиска родственников подводников, погибших в Балтийском море в годы войны.

Для установления местожительства родных и близких подводников Почта России в Рязанской области задействовала все отделения связи и почтальонов, а также городские архивы, средства массой информации и социальные сети.

Родственникам погибших будут переданы фотографии и отчеты об обстоятельствах обнаружения затонувших подлодок.

Отметим, что кроме Рязанской области почтовикам удалось разыскать родственников, среди которых – дети, внуки, правнуки, внучатые племянники в Тверской, Орловской, Смоленской, Калужской, Ярославской, Тульской и других областей.

Работа по местонахождению родственников погибших моряков продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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