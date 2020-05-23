ГИБДД сообщила об итогах рейда на площади Ленина и анонсировала новые

23 Май 2020 2020-05-23T13:56:32+03:00

В ГИБДД сообщили об итогах масштабных рейдов на площади Ленина. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

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22 мая на площади Ленина в Рязани Госавтоинспекция провела масштабные рейды по «пресечению грубых нарушений ПДД». Вечером там частично перекрыли проезжую часть и массово останавливали транспортные средства.

В областном управлении ГИБДД сообщили, что за несколько часов сотрудники ДПС выявили 27 нарушений, 15 из которых были связаны с тонировкой стекол. Шесть автомобилей оказались не застрахованы, один водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, один не соблюдал правила перевозки детей, а еще трое не имели при себе документов. Кроме того, гаишники оставили мотоцикл, который не был зарегистрирован.

Экипажи ДПС выявили 27 нарушений. Фото: ГИБДД по Рязанской области.

Площадь Ленина стала далеко не единственным местом, где за минувшие сутки дежурили экипажи. В ходе рейдов по области дорожные полицейские выявили 10 фактов пьяной езды. Один автолюбитель отказался от медосвидетельствования.

Профилактические мероприятия продолжатся в субботу и воскресенье.

Рейд на площади Ленина в Рязани проходил с массовой остановкой водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU