ГИБДД сообщила об итогах рейда на площади Ленина и анонсировала новые
22 мая на площади Ленина в Рязани Госавтоинспекция провела масштабные рейды по «пресечению грубых нарушений ПДД». Вечером там частично перекрыли проезжую часть и массово останавливали транспортные средства.
В областном управлении ГИБДД сообщили, что за несколько часов сотрудники ДПС выявили 27 нарушений, 15 из которых были связаны с тонировкой стекол. Шесть автомобилей оказались не застрахованы, один водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, один не соблюдал правила перевозки детей, а еще трое не имели при себе документов. Кроме того, гаишники оставили мотоцикл, который не был зарегистрирован.
Экипажи ДПС выявили 27 нарушений. Фото: ГИБДД по Рязанской области.
Площадь Ленина стала далеко не единственным местом, где за минувшие сутки дежурили экипажи. В ходе рейдов по области дорожные полицейские выявили 10 фактов пьяной езды. Один автолюбитель отказался от медосвидетельствования.
Профилактические мероприятия продолжатся в субботу и воскресенье.
Рейд на площади Ленина в Рязани проходил с массовой остановкой водителей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU