В Рязани состоится презентация принципиально нового SKODA RAPID
23 мая в 12:00 заключительный день онлайн презентации принципиально нового SKODA RAPID в официальном дилерском центре SKODA «Чехия Авто».
SKODA - семейный бренд, который понимает, сколько порой совсем незаметных мелочей и нюансов следует предусмотреть, чтобы все участники простой поездки на машине в любое время года чувствовали себя в безопасности и уюте. Ярчайшее отражение этой философии – принципиально новый SKODA RAPID.
Сегодня в прямом эфире познакомимся с первым покупателем нового RAPID и подведем итоги конкурса зрительской активности, чтобы вручить призы от дилерского центра «Чехия Авто».
Присоединяйтесь к прямому эфиру на YouTube и во «ВКонтакте».
На правах рекламы.
Прямой эфир состоится на сайтах YouTube и «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU