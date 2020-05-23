В Рязани состоится презентация принципиально нового SKODA RAPID

23 Май 2020 2020-05-23T11:06:53+03:00

В прямом эфире мы познакомимся с первым покупателем нового RAPID и подведем итоги конкурса зрительской активности

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23 мая в 12:00 заключительный день онлайн презентации принципиально нового SKODA RAPID в официальном дилерском центре SKODA «Чехия Авто».

SKODA - семейный бренд, который понимает, сколько порой совсем незаметных мелочей и нюансов следует предусмотреть, чтобы все участники простой поездки на машине в любое время года чувствовали себя в безопасности и уюте. Ярчайшее отражение этой философии – принципиально новый SKODA RAPID.

Сегодня в прямом эфире познакомимся с первым покупателем нового RAPID и подведем итоги конкурса зрительской активности, чтобы вручить призы от дилерского центра «Чехия Авто».

Присоединяйтесь к прямому эфиру на YouTube и во «ВКонтакте».

На правах рекламы.

Прямой эфир состоится на сайтах YouTube и «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU