Опубликована статистика коронавируса в районах Рязани за 22 мая

22 Май 2020 2020-05-22T20:37:55+03:00

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22 мая в областном центре рязанского региона стало известно еще о 41 случае заражения коронавирусной инфекцией. Люди, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, до подтверждения диагноза значатся условно инфицированными. Вместе с ними в Рязани пандемия коснулась 1515 человек.

В Московском районе прирост за сутки составил 10 заболевших, всего в самом густонаселенном микрорайоне Рязани их стало 539. В Октябрьском районе прибавилось 11 человек, и теперь там насчитывается 390 случаев COVID-19.

В Железнодорожном районе максимальный по городу за сутки прирост больных коронавирусом - 14, всего там 335 заболевших. В Советском районе к числу больных прибавилось 6 человек, как итог - в центре города 251 человек с коронавирусом.

Напомним, из статистики не исключают умерших и выздоровевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU