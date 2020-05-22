Рязанцы продолжают рассказывать о подвигах земляков — участников Великой Отечественной войны

22 Май 2020 2020-05-22T19:51:53+03:00

Акция «Нам есть кем гордиться» проходит в регионе в Год памяти и славы

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В Рязанской области по инициативе главы региона, члена Высшего совета партии Николая Любимова продолжается реализация проекта «Нам есть кем гордиться», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Активное участие в акции принимают секретари местных отделений, депутаты, главы администраций муниципалитетов, работники социальной сферы, школьники, которые записывают видеоролики о своих родственниках и земляках — участниках войны.

Так, режиссер массовых представлений Кистеневского сельского Дома культуры, член партии Елена Кулакова поделилась историей своего дедушки Павла Ивановича Кулакова.

Уроженец села Гремячево Чучковского района прошел всю войну, служил связистом. Павел Кулаков участвовал в боях под Брестом, на Курской дуге, в Калининградской области. Был контужен. Награжден орденом Славы III степени. Победу встретил на подступах к Берлину в звании лейтенанта, начальника радиостанции. После войны вернулся в родное село.

Председатель местного координационного совета сторонников «Единая Россия» Скопинского района Виктор Можаев принял участие в региональной акции, рассказав о Герое Советского Союза Иване Ильиче Федорине.

«Иван Федорин служил на фронте с августа 1942 года. Отличился при форсировании реки Днепр. Удостоен звания Герой Советского Союза, награжден орденом Ленина. Также он участвовал в Параде Победы на Красной Площади», — отметил Виктор Можаев.

Представитель молодежной администрации Шиловского района Татьяна Колдина отдала дань памяти Герою Советского Союза Ивану Васильевичу Полозкову.

Иван Полозков в ноябре 1941 года ушел на фронт. Был участником битвы за Москву, а также героически проявил себя в Могилевской, Минской, Каунасской, Рижской, Мемельской фронтовых операциях.

9 января 1945 года рота капитана Полозкова первой форсировала Куршский залив и, захватив плацдарм, заняла круговую оборону. До утра 30 января бойцы удерживали стратегически важный объект до подхода основных сил. В ходе боев десантники отразили шесть атак численно превосходящих сил противника. В одной из рукопашных схваток Иван Васильевич геройски погиб. К утру 30 января от его роты в живых осталось только 4 человека. Капитану Ивану Полозкову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. За военное мастерство, смелость и храбрость он также награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.

Проект «Нам есть кем гордиться» реализуется с начала ноября 2019 года и продлится до ноября 2020 года. Информация о героях — уроженцах Рязанской области размещается во всех образовательных учреждениях региона, на зданиях муниципальных администраций. Каждый материал сопровождается QR-кодами, по которым можно открыть видео о жизни и подвигах воинов. В каждом видеоролике повествование ведет наш современник.

Видеоролики о героях размещаются на сайте правительства Рязанской области в разделе «Мы помним», на страницах местных отделений партии «Единая Россия» в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU