Рязанский рецидивист напал на женщину - его задержали через 10 минут

22 Май 2020 2020-05-22T18:38:04+03:00

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22 мая около 16.35 в полицию обратилась 50-летняя рязанка, которая сообщила, что на улице Гоголя неизвестный отобрал у нее сумку, в которой хранились 2 тысячи рублей, банковская карта и личные документы. Она рассказала, что грабитель подбежал к женщине, внезапно вырвал у нее сумку из рук и скрылся за углом дома. Об этом сообщил сайт ведомства.

Буквально через 10 минут после сообщения о грабеже полицейские заметили на улице Островского мужчину, схожего по приметам на того, кого разыскивают. К тому же, у него в руках была дамская сумка. Патрульные полиции выяснили, что этот 33–летний мужчина причастен к ограблению рязанки. Его задержали, а похищенное изъяли. В ходе дознания полицейские выяснили, что напавший на женщину был судим за разбой, грабеж и кражи.

Понятно , что вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.161 УК РФ (Грабеж) уже перед правоохранителями не стоял: грабитель был задержан с поличным.

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ИСТОЧНИК KP.RU