Рязанские силовики поймали насильника и грабителя

14 Апр 2020 2020-04-14T19:15:13+03:00

Почти два года ему удавалось прятаться, но все-таки он попался

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10 июня 2018 года женщина, находясь в одном из рязанских кафе, познакомилась с тремя мужчинами. Выйдя из увеселительного заведения на улицу, троица предложила новой знакомой поехать с ними в гостиницу. Полученный отказ только раззадорил их.

Силком они завели в лесопосадку, где поочередно изнасиловали ее. Кроме того, не скрываясь, вытащили из сумки потерпевшей 10 тысяч рублей. После этого мужчины скрылись с места происшествия.

В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности всех троих подозреваемых в совершении данных преступлений. Однако одному из них – жителю города Рязани 1988 года рождения – удалось скрыться. Ему заочно было предъявлено обвинение, а сам он по ходатайству следователя объявлен в федеральный розыск.

Наконец его поймали и задержали. Он заключен под стражу. Следователи СУ СКР по Рязанской области продолжают расследование уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU