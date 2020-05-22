2020-05-22T18:39:01+03:00
Общество

Для рязанских старшеклассников учебный год завершится 29 мая

Последний звонок пройдет дистанционно
Поделиться:
Изменить размер текста:

Областное министерство образования разместило на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию об окончании учебного года для старшеклассников. Рязанские ученики 9-11 классов завершат учебу в этом году 29 мая. Как пояснили чиновники от образования, такое решение было принято из-за отмены выпускных экзаменов и переноса сроков Единого государственного экзамена.

В день окончания учебного года, 29 мая, выпускников ждет и Последний звонок, правда, в этом году он будет проводиться в дистанционной форме. Кстати, министерство образования региона уж начало проводить онлайн-акции, посвященные Последнему звонку. Кроме того, выпускников ждет и праздничное мероприятие – оно пройдет 29 мая в 11.00 в группе «Образование и молодежь Рязанской области» в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанцы продолжают рассказывать о подвигах земляков — участников Великой Отечественной войны
Главврач Рязанской ОКБ рассказал о новой методике лечения без применения ИВЛ
Мэрия: Алексей Розвезев покинул должность замдиректора УРТ
Для рязанских старшеклассников учебный год завершится 29 мая
Рязанский рецидивист напал на женщину - его задержали через 10 минут
Появилась подробная информация о том, где рязанцы могут купить медицинские маски
География коронавируса: Новомичуринск перешагнул отметку в 100 заболевших
Экс-первого зампрокурора Рязанской области наградят памятным знаком
Власти пояснили, почему обязали рязанских школьников получать доступ к отмененным экзаменам
В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики
В Рязани организуют флэшмоб в честь Дня предпринимательства