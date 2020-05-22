Для рязанских старшеклассников учебный год завершится 29 мая

22 Май 2020 2020-05-22T18:39:01+03:00

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Областное министерство образования разместило на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» информацию об окончании учебного года для старшеклассников. Рязанские ученики 9-11 классов завершат учебу в этом году 29 мая. Как пояснили чиновники от образования, такое решение было принято из-за отмены выпускных экзаменов и переноса сроков Единого государственного экзамена.

В день окончания учебного года, 29 мая, выпускников ждет и Последний звонок, правда, в этом году он будет проводиться в дистанционной форме. Кстати, министерство образования региона уж начало проводить онлайн-акции, посвященные Последнему звонку. Кроме того, выпускников ждет и праздничное мероприятие – оно пройдет 29 мая в 11.00 в группе «Образование и молодежь Рязанской области» в онлайн-формате.

ИСТОЧНИК KP.RU