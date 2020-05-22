Власти пояснили, почему обязали рязанских школьников получать доступ к отмененным экзаменам
Министерство образования Рязанской области прокомментировало ситуацию с необходимостью для учащихся 9-х классов получения допуска к переводным экзаменам, об отмене которых ранее сообщалось на федеральном уровне. В ответе говорится:
- 18 мая 2020 года на территории РФ состоялось итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов, не прошедших его в ранее установленные сроки (12 февраля и 11 марта) по уважительным причинам или получивших «незачет». На территории Рязанской области итоговое собеседование было проведено для 20 школьников из 11 муниципалитетов области, в 17 пунктах проведения, организованных на базе общеобразовательных школ, в которых обучались дети.
Сообщается, что в пунктах проведения соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора, данные ведомством с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.
Необходимость проведения итогового собеседования объясняется порядком проведения государственной итоговой аттестации для 9-х классов. Оказывается, несмотря на то, что федеральные и региональные чиновники давно говорят об отмене экзаменов в 9-м классе, соответствующий законопроект до настоящего времени не принят. Школы вынуждены действовать по принятым ранее регламентам.
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Рязанских школьников обязали получить допуск к отмененным экзаменам
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ИСТОЧНИК KP.RU
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