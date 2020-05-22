2020-05-22T16:18:40+03:00
Общество

Власти пояснили, почему обязали рязанских школьников получать доступ к отмененным экзаменам

С точки зрения нормативных документов действовали чиновники абсолютно правильно
Роман ДОРОФЕЕВ
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Несмотря на карантин, новые регламенты так пока и не приняты.Несмотря на карантин, новые регламенты так пока и не приняты.
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Министерство образования Рязанской области прокомментировало ситуацию с необходимостью для учащихся 9-х классов получения допуска к переводным экзаменам, об отмене которых ранее сообщалось на федеральном уровне. В ответе говорится:

- 18 мая 2020 года на территории РФ состоялось итоговое собеседование по русскому языку для учащихся 9-х классов, не прошедших его в ранее установленные сроки (12 февраля и 11 марта) по уважительным причинам или получивших «незачет». На территории Рязанской области итоговое собеседование было проведено для 20 школьников из 11 муниципалитетов области, в 17 пунктах проведения, организованных на базе общеобразовательных школ, в которых обучались дети.

Сообщается, что в пунктах проведения соблюдались все рекомендации Роспотребнадзора, данные ведомством с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.

Необходимость проведения итогового собеседования объясняется порядком проведения государственной итоговой аттестации для 9-х классов. Оказывается, несмотря на то, что федеральные и региональные чиновники давно говорят об отмене экзаменов в 9-м классе, соответствующий законопроект до настоящего времени не принят. Школы вынуждены действовать по принятым ранее регламентам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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