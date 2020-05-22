22 Май 2020 2020-05-22T16:01:08+03:00

Речь идет о структурных и долгосрочных, а не о точечных изменениях

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В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики. Об этом во время заседания федеральной рабочей группы партии рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что предложения, подготовленные в том числе регионами, готовы для работы и реализации.

— Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все сферы жизнедеятельности. Для того, чтобы максимально оперативно и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста нужны новые подходы и нестандартные решения, — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии озвучил ряд инициатив, которые партия намерена предложить президенту Владимиру Путину и Правительству России. Среди них — кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к субъектам МСП.

Другая часть мер касается повышения доступности жилья для граждан. В частности, Андрей Турчак остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства.

— [Кроме того], при проектировании объектов мы должны заблаговременно предусматривать возможность совместного использования зданий и сооружений. Создавать так называемые социокультурные комплексы. То же касается и медицинских учреждений. При проектировании надо закладывать возможность перепрофилирования в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций, — сказал Андрей Турчак.

Отдельный блок — взаимодействие регионов с федеральным центром и между собой. Во-первых, члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги из федерального бюджета не только на строительство, но и содержание объектов капитального строительства. Во-вторых, необходимо развивать макрорегионы, которые могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах субъекта.

Особое внимание на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые она обнажила, члены рабочей группы уделили изменениям в системе здравоохранения. В частности, необходимо разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях. Кроме того, предлагается изменить систему оплаты труда медработников — создать единый подход к формированию допвыплат. А также предусмотреть возможность предоставления жилья врачам по договорам соцнайма с последующей приватизацией.

Еще одно направление — принятие закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

Часть предложений касается образования. В частности, законодательно закрепить понятие дистанционного образования – чтобы максимально освободить учителей от бумажной работы. Кроме этого, включить в общенациональный план обеспечение школьников компьютерами для образования на дому.

Трудовое законодательство тоже требует корректировок — рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев предложил зафиксировать право сотрудника «на удаленке» оставаться оффлайн.

— Мы считаем, что забота о каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу. Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а дополняют проект общенационального плана, который готовится правительством. И работают на достижение стратегических задач развития страны, во главе которых — человек и его благополучие, — резюмировал Андрей Турчак.

Одной из важных инициатив рабочей группы по подготовке предложений в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики лидер рязанских единороссов Аркадий Фомин назвал создание социокультурных комплексов.

— Если дома культуры, детский сад, службу занятости, центр поддержки предпринимательства расположатся в одном здании, под одной крышей, это позволит минимизировать государственные расходы, актуально для отдаленных населенных пунктов и будет удобно для жителей, — считает секретарь регионального отделения «Единой России», председатель законодательного собрания.

В Рязанской области в рабочую группу по подготовке предложений в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики вошли 12 человек. В ее составе заместители секретаря регионального отделения партии, депутаты законодательного собрания, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы, министры промышленности и экономического развития, труда и социальной защиты населения, руководители общественной приемной «Единой России», регионального исполкома, «Молодой Гвардии», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области, председатель правления Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU