Найдены родственники рязанца-краснофлотца, погибшего в 41-м году

22 Май 2020 2020-05-22T14:07:41+03:00

Почти восемь десятилетий семья ничего не знала о пропашем без вести участнике Шлиссельбургского десанта

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Накануне 75-летия Победы на сайте ИД «Пресса» появилась информация о том, что бойцам поискового отряда «Уголек» удалось сделать важную находку – на территории бывшей деревни Липки в Кировском районе Ленинградской области обнаружили останки 13 моряков первого лыжного полка. Эти моряки - участники легендарного Шлиссельбургского десанта, который 28 ноября 1941 года совершил попытку прорыва блокады Ленинграда. Личность одного из участников десанта удалось установить благодаря найденной фляге, на которой сохранилась надпись: «Михеев. В. М. 2 рота. 1-й взвод». Как выяснили поисковики, Михеев Василий Матвеевич был призван на фронт из села Перкино Спасского района Рязанской области.

Вскоре у этой истории появилось продолжение. После публикации в редакцию спасской районной газеты позвонил потомок бойца – Андрей Александрович Михеев. Он сообщил, что Василий Михеев – его двоюродный дядя, о котором семья знала, что он пропал без вести под Ленинградом в 1941, больше никакой информации о бойце родственники не имели на протяжении 79 лет.

Теперь, когда благодаря поисковикам удалось узнать подробности о судьбе погибшего рязанца, после снятия ограничительных мер Андрей Михеев планирует поехать в Санкт-Петербург, чтобы привезти останки и флягу своего погибшего родственника. Останки Василия Матвеевича Михеева с почестями захоронят в его родном селе Перкино.

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ИСТОЧНИК KP.RU