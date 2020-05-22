Врачи спасли 19-летнего рязанца после тяжелого ножевого ранения
Следователи Шиловского МСО возбудили уголовное в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство, сообщает СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, ночью 19 мая двое молодых людей поссорились после распития алкоголя в селе Сасыкино. В результате гость нанес 19-летнему товарищу один удар ножом в грудь.
Думая, что потерпевший скончался от нанесенной раны, подозреваемый скрылся с места преступления. Однако, вовремя оказанная медицинская помощь, спасла жизнь юноше.
В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU