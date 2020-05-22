2020-05-22T08:59:17+03:00
Происшествия

Врачи спасли 19-летнего рязанца после тяжелого ножевого ранения

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство»
Яков РЫКОВ
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Следователи Шиловского МСО возбудили уголовное в отношении 22-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, ночью 19 мая двое молодых людей поссорились после распития алкоголя в селе Сасыкино. В результате гость нанес 19-летнему товарищу один удар ножом в грудь.

Думая, что потерпевший скончался от нанесенной раны, подозреваемый скрылся с места преступления. Однако, вовремя оказанная медицинская помощь, спасла жизнь юноше.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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