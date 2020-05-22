Рязанский «Водоканал» увеличит количество собственных артезианских скважин

22 Май 2020 2020-05-22T07:24:06+03:00

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Рязанский «Водоканал» планирует увеличить количество собственных артезианских скважин. Для начала специалисты предприятия планируют построить три новые скважины объемом поднимаемой воды до 2 тысяч кубических метров в сутки. Об этом стало известно по итогам совещания городских и областных властей, на котором обсуждались вопросы модернизации систем водоснабжения.

В настоящее время перед чиновниками стоит задача по надежному и качественному водоснабжению Рязани. Для этого, как минимум, нужно расчистить акваторию Дядьковского затона, провести дноуглубительные работы, отремонтировать оборудование и организовать дополнительный водозабор плавучей насосной станции.

На следующей неделе «Водоканал» вместе с управлением энергетики и ЖКХ должны определить итоговый план мероприятий, детально проработать его и представить заместителю главы администрации Рязани Владимиру Бурмистрову.

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ИСТОЧНИК KP.RU