2020-05-21T16:03:05+03:00
Общество

Роспотребнадзор: В Рязанской области ухудшилось качество питьевой воды

В регионе проанализировали состояние воды и воздуха. Если коротко - все плохо
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Роспотребнадозр: В Рязанской области ухудшилось качество питьевой воды.Роспотребнадозр: В Рязанской области ухудшилось качество питьевой воды.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В региональном управлении Роспотребнадзора сделали вывод, что Рязанской области необходимо срочная разработка мероприятий по обеспечению жителей доброкачественной питьевой водой. Для этого нужно принимать управленческие решения. Поводом для таких выводов стал проведенный в 2019 году социально-гигиенический мониторинг.

Особенно остро вопрос стоит в районах области – там лабораторные исследования выявили повышенную жесткость воды, высокое содержание в ней бора, железа и фторидов. В Кадомском, Клепиковском, Михайловском, Рыбновском, Скопинском, Спасском районах вода хуже всего. Там специалисты отметили наибольшее суммарное загрязнение.

В некоторых районах области в воде превышено содержание кадмия. Превышение ПДК по кадмию зарегистрировано в девяти районах области. Наиболее неблагоприятны по этому показателю Сапожковский район (33,33% неудовлетворительных проб), Захаровский (12,5%), Шиловский (12,5%) и Михайловский (10%) районы.

Как указано в государственном докладе Роспотребнадзора, контроль источников воды, в частности реки Ока, в 2019 году проводился на шести створах, расположенных на территории Рязани, Рязанского, Рыбновского, Шиловского и Касимовского районов. Из 58 проб не отвечали гигиеническим нормативам 18 проб - это 31%. Если сравнить с предыдущим периодом, можно отметить ухудшение – в 2018 году из 29 проведенных проб не соответствовали нормам лишь две пробы - это 7%.

Кроме того, в том же докладе сделаны выводы о состоянии уровня загрязнения воздуха – по результатам проведенных в 2019 году почти 26 тысяч проб атмосферного воздуха специалисты отметили «стабилизацию уровня загрязнения воздуха в Рязанской области». В докладе Роспотребнадзора названы загрязняющие вещества, доля которых в пробах воздуха чаще всего оказывалась превышенной. В 2019 году в структуре проб с превышением ПДК 60% приходится на гидроксибензол, 40% — на формальдегид.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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