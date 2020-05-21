Полицейские внушают рязанцам носить маски и перчатки на улице
Сотрудники патрульно-постовой службы отдела МВД России по Октябрьскому району ежедневно контролируют соблюдение рязанцами «перчаточно-масочного режима». Об этом в своем сюжете рассказала ГТРК «Ока».
- Мы стараемся им внушить, что данные требования обязательны для каждого, - рассказал журналистам врио заместителя начальника ОМВД по Октябрьскому району Антон Бембель. - То есть, ношение масок обязательно для каждого гражданина. Также и с пожилыми людьми... Мы общаемся и вручаем им уведомление-предостережение, в котором указано, что им запрещено покидать места самоизоляции.
По данным озвученным полицейским, ежедневно в Октябрьском районе выписывается в среднем по 30 протоколов и уведомлений за посещение общественных мест без средств защиты.
Любопытно, но в сюжете наших коллег видно, что полицейские подходят к рязанцам не только в местах, которые четко обозначены в распоряжении губернатора, то есть, там, где ношение масок обязательно, но и там, где это можно не делать.
Напомним, средства защиты обязательно носить «при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, при совершении поездок в транспорте общего пользования, легковом такси, при нахождении на остановках общественного транспорта, в зданиях железнодорожных и иных вокзалов, в других общественных местах».
Но в сюжете показано, как полицейские останавливают людей не только в перечисленных локациях, но и, например, в сквере у фонтана на площади Театральной, и просто на улице. Возможно, для патрульных это - «другие общественные места», но, по мнению юристов, все это весьма спорно и может быть обжаловано.
Кроме того, по словам юристов, в распоряжении губернатора не уточняется, как именно человек должен маску носить. К примеру, если средство защиты находится на подбородке, то можно сказать полицейскому, что ткань просто съехала, и тут же поправить ее. Есть вероятность, что у человека просто закончились маски с перчатками, и он как раз идет за ними в магазин. В таком случае нарваться на штраф тоже можно, но у гражданина есть право не согласиться с составленным протоколом, а затем обжаловать его в суде.
Фото: ГТРК "ОКА".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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