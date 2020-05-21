«Ответственного и добросовестного» терапевта из Спасска осудили за служебный подлог

21 Май 2020 2020-05-21T17:43:01+03:00

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Спасский районный суд вынес приговор по уголовному делу о служебном подлоге врача-терапевта. Женщина за вознаграждение подменила положительные результаты теста на содержание алкоголя в крови на отрицательные. Бумажку об абсолютной трезвости она получила, проверив алкотестером себя саму.

«Г. [терапевт] внесла заведомо ложные сведения в акт медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, согласно которому опьянение у П. [проверяемого] не установлено, приобщив к акту чеки от алкотектора с нулевым результатом», - говорится в решении суда.

В результате медработнице удалось максимально облегчить свою участь. Как сообщается, она оказала благотворительную помощь Центру социального обслуживания населения и загладила причиненный преступлением вред. Следователь сам подал ходатайство о прекращении уголовного дела, а гособвинитель возражать не стал. Итоговое наказание – штраф 10 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу пока не вступило.

Отметим, что в списке дел, рассмотренных в Спасском районном суде 21 мая, есть одно по части 1 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Обвиняемой по нему значится Татьяна Горбунова. В Спасской районной больнице работает терапевт с таким именем:

- Очень любит свою профессию, ответственна и добросовестна, проявляет чуткость и милосердие к пациентам. Татьяна Игоревна, работая с большой нагрузкой в поликлинике, совмещает работу врача – фтизиатра. Правильно и безошибочно ведет медицинскую документацию, - пишут о ней коллеги.

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ИСТОЧНИК KP.RU