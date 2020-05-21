Рязанцы смогут проверить своих питомцев на коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T12:12:26+03:00

Основанием для теста может стать тесный контакт животного с зараженным человеком

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Центральная научно-методическая ветлаборатория начнет исследовать домашних питомцев на коронавирус. В подведомственную Россельхознадзору лабораторию сейчас поступает много обращений от владельцев животных – люди хотят проверить своих четвероногих друзей на наличие новой коронавирусной инфекции.

Основанием для проведения исследований может стать тесный контакт животного с человеком, инфицированным COVID-19. Провести анализ рекомендуется и тем животным, у которых есть признаки респираторного заболевания: выделения из носа, кашель, затрудненное дыхание, рвота или желудочно-кишечные расстройства.

Исследования будут проводиться на платной основе. Для обращения необходимо отправить заявку по электронной почте.

Как сообщили в ветеринарной лаборатории, для проведения исследований будут применяться тест-системы, разработанные Федеральным центром охраны здоровья животных.

При этом в ветлаборатории пояснили, что возможность заражения животных в результате тесного контакта с инфицированными людьми существует. Однако пока не зарегистрировано случаев заражения человека от животного.

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ИСТОЧНИК KP.RU