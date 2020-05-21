21 Май 2020 2020-05-21T10:10:46+03:00

На Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП.

На остановке «университет МВД» дорогу не поделили три легковых автомобиля [фото]

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21 мая в начале 10 утра на Московском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На остановке «университет МВД» столкнулись три легковых автомобиля.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

На Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП.

Как сообщил «Комсомолке» очевидец аварии, после небольшого разбирательства полиция отпустила двух участников ДТП, оставив только предполагаемого виновника дорожного происшествия.

В результате ДТП машины получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Подробности уточняются.

На Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU