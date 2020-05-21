На Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП
21 мая в начале 10 утра на Московском шоссе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На остановке «университет МВД» столкнулись три легковых автомобиля.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
На Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП.
Как сообщил «Комсомолке» очевидец аварии, после небольшого разбирательства полиция отпустила двух участников ДТП, оставив только предполагаемого виновника дорожного происшествия.
В результате ДТП машины получили механические повреждения, никто из людей не пострадал. Подробности уточняются.
На Московском шоссе в Рязани произошло массовое ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU