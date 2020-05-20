Тесные питейные заведения в жилых домах Рязани могут запретить

20 Май 2020 2020-05-20T17:00:05+03:00

Под флагом борьбы с «наливайками» депутаты установили минимальную площадь залов для обслуживания

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В Рязоблдуме разработали закон о дополнительных ограничениях розничной торговли алкоголем в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Под флагом борьбы с «наливайками» они предложили установить минимальную площадь залов для обслуживания в 50 квадратных метров.

5 мая вступили в силу изменения в ФЗ о госрегулировании оборота спиртного, где прописано ограничение 20 «квадратов». Однако за регионами осталось право поднять планку, коим решили воспользоваться депутаты Аркадий Фомин (председатель заксобрания), Александр Шевырев, Михаил Кривцов, Татьяна Гусева, Татьяна Панфилова и Михаил Агапкин.

По мнению разработчиков, изменения помогут «защитить права граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их проживания». Если закон примут, под его регулирующее действие попадут 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Перед внесением в Рязоблдуму с 13 мая по 2 июня по проекту, который размещен на сайте минэкономразвития, проходят так называемые публичные консультации. Замечания принимаются по адресу: ул. Почтовая, 50/70; факс +7(4912)27-39-05, электронная почта econom@duma.ryazan.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU