2020-05-20T16:39:51+03:00
Общество

В Рязани на Солотчинском посту ДПС нарушитель сбил сотрудника ГИБДД

Водитель задержан, составлены три протокола, проводится проверка
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Днем в среду, 20 мая, на Солотчинском посту ДПС в Рязани произошел неприятный инцидент. Полицейские остановили автомобиль Lada Vesta с затонированными передними стеклами. Машиной управлял 35-летний мужчина, у которого при себе не оказалось водительского удостоверения.

В момент, когда инспектор попытался измерить светопропускную способность стекол, водитель начал кричать и не соглашаться с действиями полицейского, а затем попытался скрыться на автомобиле. Сдавая задним ходом, он наехал на инспектора. 34-летний сотрудник ГИБДД получил ушиб ноги.

За нарушителем бросились в погоню. На призывы остановиться по громкоговорителю мужчина не реагировал, его автомобиль пришлось блокировать.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа УМВД. Известно, что нарушитель был трезв. На него составлены административные протоколы за тонированные стекла, отсутствие водительского удостоверения и оставление места ДТП.

Также по факту наезда на сотрудника Госавтоинспекции проводится отдельная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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