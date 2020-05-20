В Рязани на Солотчинском посту ДПС нарушитель сбил сотрудника ГИБДД

20 Май 2020 2020-05-20T16:39:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в среду, 20 мая, на Солотчинском посту ДПС в Рязани произошел неприятный инцидент. Полицейские остановили автомобиль Lada Vesta с затонированными передними стеклами. Машиной управлял 35-летний мужчина, у которого при себе не оказалось водительского удостоверения.

В момент, когда инспектор попытался измерить светопропускную способность стекол, водитель начал кричать и не соглашаться с действиями полицейского, а затем попытался скрыться на автомобиле. Сдавая задним ходом, он наехал на инспектора. 34-летний сотрудник ГИБДД получил ушиб ноги.

За нарушителем бросились в погоню. На призывы остановиться по громкоговорителю мужчина не реагировал, его автомобиль пришлось блокировать.

На место инцидента выезжала следственно-оперативная группа УМВД. Известно, что нарушитель был трезв. На него составлены административные протоколы за тонированные стекла, отсутствие водительского удостоверения и оставление места ДТП.

Также по факту наезда на сотрудника Госавтоинспекции проводится отдельная проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU