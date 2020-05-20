Мэрия: Рязанцы могут не проводить поверку счетчиков за ЖКХ до конца года
Рязанцам разрешили не проводить поверку счетчиков до конца 2020 года, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.
Как пояснили в управлении, в настоящее время управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания даже тех приборов учета, поверка которых истекла. Соответствующее постановление приняли в Правительстве РФ, чтобы снизить риски распространения коронавируса.
Таким образом, все бытовые счетчики могут применяться гражданами без проведения очередной поверки до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг принимаются, а штрафы и пени не взыскивается.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В четверг и в пятницу в Рязани будут отключать электричество
Без электроснабжения останутся несколько сотен жилых домов (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU