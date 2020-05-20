2020-05-20T16:32:11+03:00
Недвижимость

Мэрия: Рязанцы могут не проводить поверку счетчиков за ЖКХ до конца года

Соответствующее постановление приняли федеральные власти. Сделано это для того, чтобы снизить риски распространения коронавируса
Яков РЫКОВ
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Мэрия: Рязанцы могут не проводить поверку счетчиков за ЖКХ до конца года.Мэрия: Рязанцы могут не проводить поверку счетчиков за ЖКХ до конца года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рязанцам разрешили не проводить поверку счетчиков до конца 2020 года, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ.

Как пояснили в управлении, в настоящее время управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания даже тех приборов учета, поверка которых истекла. Соответствующее постановление приняли в Правительстве РФ, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

Таким образом, все бытовые счетчики могут применяться гражданами без проведения очередной поверки до 1 января 2021 года, в том числе и с истекшим сроком поверки. Показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг принимаются, а штрафы и пени не взыскивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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