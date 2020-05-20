20 Май 2020 2020-05-20T13:22:40+03:00

В четверг и в пятницу в Рязани будут отключать электричество.

Без электроснабжения останутся несколько сотен жилых домов

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В ближайшие четверг и пятницу в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на воздушной линии.

21 мая с 09:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Интернатская, д. 6, д. 8, д. 49;

- ул. Речная, д. 11, д. 19, д. 15;

- ул. Библиотечная, дома с 1 по 52;

- ул. Мервинская, д. 50, д. 50а, д. 51, д. 84;

- 7-й Мервинский проезд, дома с 6 по 12 (четная сторона), д. 16, д. 18, дома с 22 по 40 (четная сторона), дома с 1 по 33 (нечетная сторона);

- 8-й Мервинский проезд, дома с 1 по 29, дома с 2 по 36;

- 9-й Мервинский проезд, дома с 1 по 21, дома с 2/16 по 26;

- ул. Бахмачеевская, д. 52а, д. 54а, д. 66а, д. 68а, д. 1а, д. 1, д. 82а, д. 3, д. 3б, д. 20, 22;

- ул. Крупской, д. 25.

22 мая с 09:30 до 15:15 электричества не будет по следующим адресам:

- ул. Элеваторная, дома с 1 по 21, дома с 2 по 46;

- ул. Коняева, дома с 121 по 185 (нечетная сторона);

- ул. Элеваторный заулок, дома с 1 по 12;

- ул. Московский заулок, дома с 1 по 39;

- Московское шоссе, дома с 109 по 141 (нечетная сторона).

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ИСТОЧНИК KP.RU