2020-05-20T12:27:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав объяснил увольнение врачей ОКБ в период пандемии

С марта по май 2020 года из учреждения уволились три человека. Но ни один случай не связан с коронавирусом
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Минздрав объяснил увольнение врачей ОКБ в период пандемии.Минздрав объяснил увольнение врачей ОКБ в период пандемии.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В рязанском минздраве прокомментировали увольнение врачей из Областной клинической больницы якобы из-за коронавируса.

— Один специалист ушел на пенсию, второй перевелся в другую больницу, еще один - закончил ординатуру и уехал домой, — сообщили в ведомстве. — Все эти кадровые изменения в ОКБ произошли с марта по май этого года.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что из рязанской ОКБ из-за серьезной ситуации с коронавирусом уволились несколько врачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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