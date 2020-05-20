Минздрав объяснил увольнение врачей ОКБ в период пандемии
В рязанском минздраве прокомментировали увольнение врачей из Областной клинической больницы якобы из-за коронавируса.
— Один специалист ушел на пенсию, второй перевелся в другую больницу, еще один - закончил ординатуру и уехал домой, — сообщили в ведомстве. — Все эти кадровые изменения в ОКБ произошли с марта по май этого года.
Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация, что из рязанской ОКБ из-за серьезной ситуации с коронавирусом уволились несколько врачей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU