2020-05-20T11:27:15+03:00
Политика

Юрий Земцов, руководивший заводом САМ, получил награду в день рождения

Юлия Рокотянская вручила юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
Дмитрий КОРНЕВ
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Юлия Рокотянская поздравляет Юрия ЗемцоваЮлия Рокотянская поздравляет Юрия Земцова
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С соблюдением необходимых мер безопасности Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская навестила Заслуженного машиностроителя РФ, Почетного гражданина города Рязани Юрия Земцова и поздравила именинника, вручив заслуженную награду.

Юрий Петрович Земцов награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В годы Великой Отечественной войны Юрий Петрович учился в школе и работал в колхозе. Он прошел путь от мастера цеха до директора завода. В разные годы руководил Рязанским заводом тепловых приборов и заводом САМ.

Под руководством Земцова на заводе САМ были внедрены автоматизированная система управления производством и новая форма производства изделий по комплектам, повысилось качество выпускаемой продукции. Была произведена реконструкция завода, освоен выпуск десятков сложнейших изделий.

На крупнейшем рязанском предприятии строились новые корпуса, приобреталось современное оборудование, развивалась внешнеторговая деятельность, внедрялись новые формы работы с потребителем. Была переоборудована заводская поликлиника, многое сделано для благоустройства и озеленения территории предприятия. Почти ежегодно заводом вводились в эксплуатацию жилые дома, строились детские учреждения, общежития.

- Наши ветераны, люди, внесшие значительный вклад в развитие города, заслуживают уважения, заботы и внимания в любое, даже самое сложное время. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни, - отметила глава муниципального образования.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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