2020-05-20T10:01:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, 20 мая 8.30: на наличие инфекции проверяют 2522 человека

В регионе к этому моменту известно о 2485 случаях заражения COVID-19
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Коронавирус в Рязани и области, 20 мая 8.30: на наличие инфекции проверяют 2522 человека.Коронавирус в Рязани и области, 20 мая 8.30: на наличие инфекции проверяют 2522 человека.Фото: Олег ЗОЛОТО
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По последним данным опергруппы на 20 мая 08:30 в Рязани и области зарегистрировано 2485 случаев заболевания коронавирусом. На подтверждении Роспотребнадзора находится 92 положительных теста по результатам первичных исследований.

В целом на 20 мая 08:30 поступила информация о 8434 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, и контактных с больными и подозрительными на заболевание.

Под медицинским наблюдением находятся 2522 человека. Прошли обследование 5912 граждан. Все они здоровы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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