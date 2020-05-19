В девяти районах Рязанской области 19 мая отключат электричество

19 Май 2020 2020-05-19T06:33:25+03:00

Плановые работы на энергооборудовании проходят в соответствии с графиком энергетиков

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19 мая в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Кораблинский район:

- деревня Хомут, деревня Ляпуновка — с 09: до 17:00.

Шиловский район:

- поселок Прибрежный, деревня Ивановка, деревня Кривцово — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- село Катагоща — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Сидоровка, город Рыбное, деревня Шишкино, деревня Нагорное, деревня Старое Батурино, поселок Дивово, Научно-исследовательский институт коневодства, поселок Глебково, село Срезнево, деревня Высокое — с 09:00 до 19:00.

- село Городище, деревня Перекаль, село Ходынино — с 09:00 до 15:00.

Пителинский район:

- село Ермо-Николаевка — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Батыково, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Корякино, деревня Левино-2, деревня Лункино, поселок Ненашкино, деревня Подсвятье, Траново, деревня Тюрвищи, село Ушмор, деревня Фролово, деревня Ханино — с 10:00 до 14:00;

- деревня Наумово, деревня Никулино, деревня Новинки — с 12:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Наумово — с 10:00 до 16:00.

Спасский район:

- село Агламозово, село Выползово, село Петровичи — с 10:00 до 17:00.

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