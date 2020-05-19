В девяти районах Рязанской области 19 мая отключат электричество
19 мая в девяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Кораблинский район:
- деревня Хомут, деревня Ляпуновка — с 09: до 17:00.
Шиловский район:
- поселок Прибрежный, деревня Ивановка, деревня Кривцово — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Катагоща — с 09:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- деревня Сидоровка, город Рыбное, деревня Шишкино, деревня Нагорное, деревня Старое Батурино, поселок Дивово, Научно-исследовательский институт коневодства, поселок Глебково, село Срезнево, деревня Высокое — с 09:00 до 19:00.
- село Городище, деревня Перекаль, село Ходынино — с 09:00 до 15:00.
Пителинский район:
- село Ермо-Николаевка — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Абрахово, деревня Барское, деревня Батыково, деревня Горки, деревня Дрошино, деревня Иваново, деревня Князево, деревня Корякино, деревня Левино-2, деревня Лункино, поселок Ненашкино, деревня Подсвятье, Траново, деревня Тюрвищи, село Ушмор, деревня Фролово, деревня Ханино — с 10:00 до 14:00;
- деревня Наумово, деревня Никулино, деревня Новинки — с 12:00 до 17:00.
Рязанский район:
- деревня Наумово — с 10:00 до 16:00.
Спасский район:
- село Агламозово, село Выползово, село Петровичи — с 10:00 до 17:00.
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