2020-05-18T23:29:57+03:00
Общество

Самоизоляция в Рязани: в один из баров нагрянула полиция

Инцидент произошел вечером 17 мая на улице Почтовой
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Вечером в воскресенье, 17 мая, в один из баров на улице Почтовой в Рязани нагрянула полиция. Напомним, что в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все точки общепита официально закрыты. Вместе с тем в момент прибытия сотрудников полиции в помещении находились порядка двух десятков человек.

Об инциденте рассказала на своей страничке рязанский блогер Марина Замятина, которая в этот момент также была в баре.

Руководство заведения попыталось объяснить произошедшее репетицией будущего шоу. На всех участников вечера составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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