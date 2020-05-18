Самоизоляция в Рязани: в один из баров нагрянула полиция
Вечером в воскресенье, 17 мая, в один из баров на улице Почтовой в Рязани нагрянула полиция. Напомним, что в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции все точки общепита официально закрыты. Вместе с тем в момент прибытия сотрудников полиции в помещении находились порядка двух десятков человек.
Об инциденте рассказала на своей страничке рязанский блогер Марина Замятина, которая в этот момент также была в баре.
Руководство заведения попыталось объяснить произошедшее репетицией будущего шоу. На всех участников вечера составлены протоколы о нарушении режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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