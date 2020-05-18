2020-05-18T16:25:19+03:00
Происшествия

В Рыбном в поле нашли склелетированные останки человека

Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить личность погибшего, причину смерти и все обстоятельства случившегося
Яков РЫКОВ
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В Рыбном в поле нашли склелетированные останки человека.В Рыбном в поле нашли склелетированные останки человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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15 мая недалеко от дома №1а па улице Пушкинской города Рыбное обнаружили скелетированные останки человека, сообщает издательство «Пресса». Останки лежали в поле рядом с водоемом оросительного канала.

На частях тела были куртка темно-синего цвета, футболка серого цвета, а рядом лежали спортивные штаны.

В настоящее время по факту обнаружения человеческих останков Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего человека, причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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