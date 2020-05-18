В Рыбном в поле нашли склелетированные останки человека
15 мая недалеко от дома №1а па улице Пушкинской города Рыбное обнаружили скелетированные останки человека, сообщает издательство «Пресса». Останки лежали в поле рядом с водоемом оросительного канала.
На частях тела были куртка темно-синего цвета, футболка серого цвета, а рядом лежали спортивные штаны.
В настоящее время по факту обнаружения человеческих останков Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего человека, причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU