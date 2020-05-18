18 Май 2020 2020-05-18T16:25:19+03:00

В Рыбном в поле нашли склелетированные останки человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет проводит проверку, чтобы установить личность погибшего, причину смерти и все обстоятельства случившегося

Изменить размер текста: A A

15 мая недалеко от дома №1а па улице Пушкинской города Рыбное обнаружили скелетированные останки человека, сообщает издательство «Пресса». Останки лежали в поле рядом с водоемом оросительного канала.

На частях тела были куртка темно-синего цвета, футболка серого цвета, а рядом лежали спортивные штаны.

В настоящее время по факту обнаружения человеческих останков Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить личность погибшего человека, причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В лесу под Рязанью обнаружили неопознанный труп женщины

Следственный комитет устанавливает личность погибшей, причину ее смерти и все обстоятельства случившегося (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU