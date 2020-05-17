Свежая статистика по зараженным коронавирусом районах Рязани
По последним данным опергруппы регионального правительства, в Рязанской области зарегистрированы 2394 человека с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавирус. Из них – 1279 человек проживают в Рязани.
Администрация города сообщила, в каких районах Рязани по состоянию на 17 мая 19:00 больше всего зараженных человек:
- в Московском районе — 468 (+14) человек;
- в Октябрьском районе — 328 (+18) человек;
- в Железнодорожном районе — 275 (+6) человек;
- в Советском районе — 208 (+14) человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU