2020-05-17T06:50:17+03:00
Происшествия

Под Рязанью подняли утопленника, которого искали две недели

Мужчина утонул еще 2 мая в Оке недалеко от села Льгово
Яков РЫКОВ
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Вечером 16 мая водолазы центральной спасательной станции извлекли из Оки недалеко от села Льгово Рязанского района тело мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Отметим, что на поиски утопленника ушло ровно две недели. По словам очевидцев, еще 2 мая мужчина скрылся на их глазах под водой, и сразу вызвали спасателей.

В поисках были задействованы пять человек и одна единица техники.

По факту обнаружения трупа Рязанским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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