Под Рязанью в Оке ищут тело утонувшего человека

8 Май 2020 2020-05-08T07:56:24+03:00

Свидетели заметили, как он скрылся под водой. Поиски ведутся уже несколько дней

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Около шести часов вечера 2 мая на реке Оке в районе села Льгово местные жители обнаружили тонущего человека – на их глазах он скрылся под водой. Об этом сообщает администрация Рязанского района.

По состоянию на 6 мая на месте происшествия велись поисковые работы. Подробности уточняются.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.

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ИСТОЧНИК KP.RU