Под Рязанью в Оке ищут тело утонувшего человека
Около шести часов вечера 2 мая на реке Оке в районе села Льгово местные жители обнаружили тонущего человека – на их глазах он скрылся под водой. Об этом сообщает администрация Рязанского района.
По состоянию на 6 мая на месте происшествия велись поисковые работы. Подробности уточняются.
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Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.
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ИСТОЧНИК KP.RU