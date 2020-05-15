Более полумиллиона человек зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России»

15 Май 2020 2020-05-15T19:39:45+03:00

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15 мая завершается прием заявок от кандидатов на участие в процедуре. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе онлайн совещания с регионами. Он подчеркнул, что партия даже в сложившейся ситуации не отказалась от предварительного голосования.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Этой процедуре не один год, она устоялась, хорошо себя зарекомендовала, и мы не планируем от нее отказываться. Предварительное голосование позволяет в честной и открытой борьбе отобрать кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах», – сказал Андрей Турчак.

Решение о проведении праймериз в электронном формате было принято в марте. Так будут отбирать кандидатов на довыборы в Государственную думу, законодательные собрания регионов и административных центров.

На сегодня 5720 кандидатов решили участвовать в праймериз «Единой России». Средний конкурс – около пяти человек на место, что превышает показатели прошлых лет. Каждый третий кандидат – моложе 35 лет. Почти половина претендентов – беспартийные. Меньше четверти участников – действующие депутаты. Больше половины участников – новые лица.

Уже полмиллиона человек зарегистрировались в системе в качестве избирателей – это порядка 15 тысяч выборщиков в сутки. Секретарь Генсовета «Единой России» отдельно остановился на защищенности процедуры.

«Наша система электронного голосования защищена от внешнего и внутреннего вмешательства», – подчеркнул Андрей Турчак.

Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, предварительное голосование – это Уставная партийная норма.

«Пандемия коронавируса вносит свои коррективы во все сферы жизни, в том числе в формат проведения праймериз. Конечно же, электронная регистрация как кандидатов, так и выборщиков, само электронное голосование – это новые формы партийной работы, определенный вызов, – считает лидер рязанских единороссов. – Но могу с уверенностью сказать, что кандидаты активно используют электронные форматы как для агитации, так и для вовлечения своих сторонников».

По словам Аркадия Фомина, число зарегистрированных кандидатов высокое – более 250, это в среднем 10 человек на мандат.

«Среди кандидатов – действующие депутаты, представители общественных организаций, предприниматели, много молодежи, тех, кто впервые пробует себя в политике. Почти половина претендентов – беспартийные. Есть люди, уже активно работающие на территории, которых знают по конкретным делам. Есть в наших списках и те кандидаты, узнаваемость которых не высокая, но они имеют огромный потенциал и желание работать для людей. Кто из кандидатов окажется более убедительным с точки зрения своей позиции, программы, тот и станет лидером при электронном голосовании с 25 мая по 31 мая», – подчеркнул секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU