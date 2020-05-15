В Рязани выпавшего ушастого совенка спасатели вернули в гнездо

15 Май 2020 2020-05-15T15:16:59+03:00

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15 мая в парке Гагарина в Рязани местные жители обнаружили на асфальте слетка ушастой совы. «Выпал из гнезда совенок, обзвонили все службы, все отказываются помочь», - пишет автора поста.

В это же время на странице рязанского клуба орнитологов «Птицы» появилось сообщение, что слетков ни в коем случае трогать нельзя: «Люди, не трогайте слетков, их родители о них заботятся».

— Это действительно так, но бывают моменты, когда слетков все же нужно убрать с дороги, — рассказывает орнитолог, кандидат биологических наук Антон Барановский. — Все-таки там и люди ходят, и собаки бегают, хищники какие-нибудь. Поэтому тут рекомендуется аккуратно взять слетка и посадить на ветку. Дальше он уже сам найдет дорогу.

Вскоре сотрудники управления ГО и ЧС администрации Рязани спасли совенка.

Специалисты рекомендуют аккуратно взять слетка и посадить на ветку.

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ИСТОЧНИК KP.RU