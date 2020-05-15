2020-05-15T11:16:00+03:00
Общество

В Рязанской области пешеходные заборы лепят на проселочные дороги

На безопасные переходы выделили 135 миллионов рублей. Часть этих денег точно будет выброшена на ветер
Сергей ЛАЗУТИН
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В Рязанской области пешеходные заборы лепят даже на проселочные дороги. Фото: mintrans.ryazangov.ruВ Рязанской области пешеходные заборы лепят даже на проселочные дороги. Фото: mintrans.ryazangov.ru
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В Рязанской области местный минтранс отчитался о реализации одного из мероприятий нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а именно о так называемой модернизации пешеходных переходов. По данным ведомства, регион получит 68 безопасных переходов в 19 районах (см. «Конкретно»).

135 миллионов рублей планируют потратить на дополнительное освещение, приподнятые над дорогой «зебры», что само по себе замечательно, а также на некоторые другие элементы инфраструктуры. Это, например, светящиеся знаки «Пешеходный переход» на Г-образных опорах, кое-где даже камеры фото-видеофиксации, мигающие табло и мини-метеостанции (для контроля дорожных условий).

Наконец, неотъемлемая часть любого безопасного перехода, по мнению чиновников, - это перильные ограждения. Ими министерство и проиллюстрировало новость. На фото мы видим, что безликими заборами за казенный счет огородили грунтовую дорогу без тротуара.

Впрочем, серые металлические «загоны», которые в последние годы устанавливаются десятками километров, оказываются бесполезными не только в данном случае. Например, в Рязани с 2015 по 2019 годы число ДТП с пешеходами и тяжесть их последствий никак не снизились. Более того, 2019-й стал вторым по количеству пострадавших (320 человек), 2018 разделил первое место с 2015-м по числу погибших (20 человек), а в 2020-м только за первый квартал такие ДТП унесли жизни 10 человек.

КОНКРЕТНО

В каких районах и сколько пешеходных переходов планируют модернизировать:

- в Сасовском районе – 10,

- в Спасском районе – 10,

- в Клепиковском районе – 6,

- в Шацком районе – 6,

- в Кадомском районе – 5,

- в Александро-Невском районе – 4,

- в Сараевском районе – 4,

- в Ермишинском районе – 3,

- в Милославском районе – 3,

- в Пителинском районе – 3,

- в Шиловском районе – 3,

- в Михайловском районе – 2,

- в Путятинском районе – 2,

- в Рязанском районе – 2,

- в Кораблинском районе – 1,

- в Ряжском районе – 1,

- в Скопинском районе – 1,

- в Ухоловском районе – 1,

- в Чучковском районе – 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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