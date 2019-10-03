Еще около 3 км заборов установят вдоль рязанских тротуаров
В Рязани приступили к ремонту и замене заборов вдоль тротуаров, рапортует пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, на сегодняшний день на улицах и перекрестках Рязани установлено 23 тысячи погонных метров (23 тысячи метров или 23 км – Ред.) металлических заборов.
Фото: администрация Рязани.
В этом году власти города демонтировали 864 погонных метра ограждений, установили – 128,5 метров и отремонтировали более 100 квадратных метров металлических элементов, покрашено – 1 935.
Фото: администрация Рязани.
В ближайшее время отремонтируют и заменят заборы на улицах Дзержинского и Вокзальной. Кроме того, подрядчик установит металлические заборы общей протяженностью свыше 2 830 погонных метра на площади Свободы, а также улицах Свободы, Гагарина, Спортивная, Связи, Грибоедова, Садовая, Чкалова.
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ИСТОЧНИК KP.RU