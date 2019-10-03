2019-10-03T08:50:18+03:00
Общество

Еще около 3 км заборов установят вдоль рязанских тротуаров

В настоящее время на улицах и перекрестках областного центра установлено 23 километра металлического ограждения, но властям города этого мало
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
Изменить размер текста:

В Рязани приступили к ремонту и замене заборов вдоль тротуаров, рапортует пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, на сегодняшний день на улицах и перекрестках Рязани установлено 23 тысячи погонных метров (23 тысячи метров или 23 км – Ред.) металлических заборов.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

В этом году власти города демонтировали 864 погонных метра ограждений, установили – 128,5 метров и отремонтировали более 100 квадратных метров металлических элементов, покрашено – 1 935.

Фото: администрация Рязани.

Фото: администрация Рязани.

В ближайшее время отремонтируют и заменят заборы на улицах Дзержинского и Вокзальной. Кроме того, подрядчик установит металлические заборы общей протяженностью свыше 2 830 погонных метра на площади Свободы, а также улицах Свободы, Гагарина, Спортивная, Связи, Грибоедова, Садовая, Чкалова.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанские пешеходы стали лучше соблюдать ПДД

Для этого оказалось достаточно убрать нерегулируемые переходы в центре города и установить ограждения вдоль дорог (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родители получили подарки для детей, победив в розыгрыше призов «Зеленого сада»
Такси попало в смертельное ДТП под Рязанью
Ряд жилых домов и детсад в Рязани остались без холодной воды
Дама из Рязани облапошила ивановского таксиста на 8 тысяч рублей
В 2ГИС добавили возможность следить за движением рязанского транспорта
В Рязанской области новый министр транспорта
Любимов: Там, где не налажен сбор мусора, этим займется новый регоператор
«Единая Россия» запустила «Школу здоровья» для пожилых людей
Николай Любимов: Мне не надоело быть губернатором, силы есть
Про полигон в Турлатове мы помним, не забыли — Любимов
Николай Любимов: Договоры на вывоз мусора из Москвы не обнаружены
Губернатор: Троллейбусы для рязанского «УРТ» на подходе
Николай Любимов прокомментировал плохое качество воздуха в Рязани