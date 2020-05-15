15 Май 2020 2020-05-15T10:40:52+03:00

«Не решилась делать это в поле». Рязанка рассказала, как рожала в период пандемии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Рязанка Анастасия Соболева рассказала, как рожала в период пандемии коронавируса, когда в городе только начал действовать режим самоизоляции. Это то время, когда еще никто не задумывался о тестировании беременных на COVID-19, но все медики уже ходили в масках.

— Я рожала 2 апреля, — рассказывает Анастасия «Газете.ру». — Акушерка и врач, которые принимали роды, были в масках. Детские врачи и медсестры тоже. Просто я попала в самое начало пандемии, когда все было спокойно.

По словам собеседницы, страха никакого не было.

— Когда я узнала, что нахожусь в положении, никакого коронавируса не было в помине. Когда же пришло время рожать, я не решилась делать это в поле, — сказала девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU