В Рязани презентуют новый автомобиль Skoda Rapid

15 Май 2020 2020-05-15T09:25:07+03:00

Видеопрезентация будет проходить ежедневно с 16 по 23 мая. Всех участников ждут приятные сюрпризы

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Уже совсем скоро дилерский центр ŠKODA «Чехия Авто» представит рязанцам новинку – принципиально новый автомобиль Škoda Rapid в формате уникальной видеопрезентации модели. Серия видеоматериалов по новой модели будет размещаться на нашем сайте и в официальном сообществе дилерского центра «Чехия Авто» ВКонтакте: https://vk.com/chehiaavto с 16 по 23 мая ежедневно.

В программе серия видеообзоров, максимально раскрывающих новый Škoda Rapid. Мы расскажем вам об истории модели, о дизайне автомобиля и Simply Clever решениях, о вместительном багажнике и просторном салоне, мультимедийной системе, о широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителю.

Попасть на онлайн презентацию Škoda Rapid и увидеть этот автомобиль первыми, вы сможете, записавшись на видеопрезентацию на нашем сайте.

16 мая в прямом эфире мы начнем отвечать на ваши вопросы и будем делать это ежедневно на протяжении восьми дней. Начало презентаций в 12:00.

С нетерпением ждем ваши вопросы, которые вы можете уже сейчас присылать нам на почту: info@skoda-avto.ru, а также на нашем сайте по ссылке.

Всех зрителей ждет розыгрыш призов от дилерского центра «Чехия Авто «и другие сюрпризы.

НАША СПРАВКА

Официальный дилер ŠKODA «Чехия Авто»

Адрес: ул. Есенина, дом 1б.

Телефон 8 (4912) 95 55 58.

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ИСТОЧНИК KP.RU