14 Май 2020 2020-05-14T22:32:30+03:00

Власти решают, когда начать зачислять детей в детсады Рязани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты городской администрации прорабатывают вопрос о зачислении в детские сады на 2020-2021 учебный год. Информацию обещают своевременно довести до родителей

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Власти Рязани до сих пор не определились, когда начнут зачислять детей в детские сады. Это стало понятно по результатам видеоконференции, которую провела заместитель главы городской администрации Надежда Штевнина.

«Зачисление детей в детсады на 2020-2021 учебный год перенесли в связи с опасностью распространения коронавируса до особого распоряжения. В настоящее время специалисты этот вопрос прорабатывают, а информацию своевременно доведут до родителей», - говорится в сообщении пресс-служба городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU