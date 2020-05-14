Власти решают, когда начать зачислять детей в детсады Рязани
Власти Рязани до сих пор не определились, когда начнут зачислять детей в детские сады. Это стало понятно по результатам видеоконференции, которую провела заместитель главы городской администрации Надежда Штевнина.
«Зачисление детей в детсады на 2020-2021 учебный год перенесли в связи с опасностью распространения коронавируса до особого распоряжения. В настоящее время специалисты этот вопрос прорабатывают, а информацию своевременно доведут до родителей», - говорится в сообщении пресс-служба городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU