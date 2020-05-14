Коронавирус в Рязани: 14 мая к аппаратам ИВЛ подключили семь человек

14 Май 2020 2020-05-14T21:52:06+03:00

Всего в больницах на находятся 218 заболевших COVID-19

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По состоянию на 14 мая в больницах Рязани находятся 218 пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди них 13 детей, сообщили в областной оперативной группе.

При этом семь человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Состояние 35 пациентов медики оценивают как удовлетворительное, 166 – как средней степени тяжести, а 17 как тяжелое. У остальных людей с COVID-19 заболевание протекает в легкой форме, поэтому они лечатся на домашнем карантине.

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ИСТОЧНИК KP.RU