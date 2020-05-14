2020-05-14T16:48:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Обновлены данные по количеству зараженных COVID-19 по районам Рязани

Московский район более чем в два раза по количеству заражение опережает Советский
Роман ДОРОФЕЕВ
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Пресс-служба администрации Рязани обновила данные по распределению горожан, заболевших COVID-19, по районам областного центра.

На 14 мая в Рязани зарегистрировано 1126 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество проживает в Московском районе – 431 человек. В Октябрьском и Железнодорожных районах примерно равное количество подтвержденных случаев – 285 и 248 соответственно.

Наименьшее количество заболевших по-прежнему остается в Советском районе Рязани – 162 подтвержденных случая.

Напомним, что всего в регионе на 14 мая 2123 подтвержденных и 95 условно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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