Рязанские единороссы поддержали призыв Дмитрия Медведева

14 Май 2020 2020-05-14T20:06:57+03:00

В рамках акции «Хочу помочь врачу» единороссы перечислили средства для поддержки медработников и волонтеров-медиков.

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Члены «Единой России» поддержали призыв председателя партии Дмитрия Медведева о направлении членских взносов на помощь врачам и гражданам. На сегодняшний день собрано свыше 5 миллионов рублей.

С начала распространения коронавирусной инфекцией партийцы оказывают адресную помощь социально незащищенным категориям граждан. Многодетным семьям, ветеранам, пожилым людям старше 65 лет передают продуктовые наборы. Закупают для медицинских работников, сотрудников социальной сферы средства индивидуальной защиты и антисептики. Их также получили волонтерские центры «Единой России» в муниципалитетах.

В рамках акции «Хочу помочь врачу» единороссы перечислили средства для поддержки медработников и волонтеров-медиков, оказывающих помощь в сложной эпидемиологической ситуации. Ее участниками стали депутаты Госдумы, секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, члены фракции «Единая Россия», участники предварительного голосования.

Кроме этого, региональное отделение партии передало два новых автомобиля в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко и Рязанский государственный медицинский университет для дополнительной оперативности в работе медицинских работников и волонтеров-медиков.

На следующей неделе в учреждения здравоохранения будут переданы продуктовые наборы.

«Вся помощь оказывается благодаря поддержке партийцев, депутатов, членов фракции «Единая Россия», сторонников, а также присоединившимся к нам общественным организациям и предпринимателям», — отметил Аркадий Фомин.

«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Напомним, ранее он призвал представителей партии пожертвовать свои месячные зарплаты на помощь врачам, волонтерам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии.

По согласованию с минздравом будут закуплены реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадут наиболее нуждающимся регионам. Деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных.

По словам Андрея Турчака, часть собранных средств пойдет на закупку медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать активисты волонтерских центров партии жителям всех регионов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU