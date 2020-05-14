2020-05-14T20:06:57+03:00
Политика

Рязанские единороссы поддержали призыв Дмитрия Медведева

Партийцы оказывают помощь медицинским и социальным работникам
Поделиться:
В рамках акции «Хочу помочь врачу» единороссы перечислили средства для поддержки медработников и волонтеров-медиков.В рамках акции «Хочу помочь врачу» единороссы перечислили средства для поддержки медработников и волонтеров-медиков.
Изменить размер текста:

Члены «Единой России» поддержали призыв председателя партии Дмитрия Медведева о направлении членских взносов на помощь врачам и гражданам. На сегодняшний день собрано свыше 5 миллионов рублей.

С начала распространения коронавирусной инфекцией партийцы оказывают адресную помощь социально незащищенным категориям граждан. Многодетным семьям, ветеранам, пожилым людям старше 65 лет передают продуктовые наборы. Закупают для медицинских работников, сотрудников социальной сферы средства индивидуальной защиты и антисептики. Их также получили волонтерские центры «Единой России» в муниципалитетах.

В рамках акции «Хочу помочь врачу» единороссы перечислили средства для поддержки медработников и волонтеров-медиков, оказывающих помощь в сложной эпидемиологической ситуации. Ее участниками стали депутаты Госдумы, секретарь регионального отделения партии, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, члены фракции «Единая Россия», участники предварительного голосования.

Кроме этого, региональное отделение партии передало два новых автомобиля в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко и Рязанский государственный медицинский университет для дополнительной оперативности в работе медицинских работников и волонтеров-медиков.

На следующей неделе в учреждения здравоохранения будут переданы продуктовые наборы.

«Вся помощь оказывается благодаря поддержке партийцев, депутатов, членов фракции «Единая Россия», сторонников, а также присоединившимся к нам общественным организациям и предпринимателям», — отметил Аркадий Фомин.

«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Напомним, ранее он призвал представителей партии пожертвовать свои месячные зарплаты на помощь врачам, волонтерам и людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии.

По согласованию с минздравом будут закуплены реанимобили с аппаратами ИВЛ, которые передадут наиболее нуждающимся регионам. Деньги в том числе пойдут на защитные костюмы для врачей в регионах, где выявлено большое количество инфицированных.

По словам Андрея Турчака, часть собранных средств пойдет на закупку медицинских масок, которые будут бесплатно раздавать активисты волонтерских центров партии жителям всех регионов страны.

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти решают, когда начать зачислять детей в детсады Рязани
В Рязани школьникам-льготникам выдадут питание за оставшиеся дни мая
Коронавирус в Рязани: 14 мая к аппаратам ИВЛ подключили семь человек
ЧОП из Рязани получил солидную долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти»
В ТРЦ «Виктория Плаза» открылся магазин джинсовой одежды
Рязанские единороссы поддержали призыв Дмитрия Медведева
В мэрии Рязани рассказали, когда запустятся все маршрутки
Министр образования Рязанской области объявила об отмене экзаменов в 9-х классах
В рязанском ПФР напомнили, что работают только по предварительной записи
Обновлены данные по количеству зараженных COVID-19 по районам Рязани
Молоко рязанского бренда признали фальсификатом
Врачи рязанской БСМП показали, как нужно правильно надевать защитный комбинезон
В Рязани перевернулся ехавший на красный Mitsubishi
На улицы Рязани вернулись более двух десятков маршрутов
Рязанская компания возобновила экспортные поставки в Китай
Проститься с бывшим рязанским губернатором Олегом Ковалевым пришли 200 человек
Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области
Задержан убийца рязанца, который с прошлой осени считался безвести пропавшим
В Рязанской области новая возрастная группа вышла в лидеры по количеству заболевших COVID-19
Дмитрий Медведев: За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек
Успейте купить квартиры в «Мармакс» по специальным ценам
Коронавирус в Рязани: 14 мая выявили еще 89 зараженных коронавирусом. Всего – 2028 человек
Ярополк и Тея: какие имена выбирали рязанцы детям в апреле