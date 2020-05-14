Рязанская компания возобновила экспортные поставки в Китай

14 Май 2020 2020-05-14T15:00:19+03:00

В Поднебесную отправятся более 60 тысяч кв. метров битумных и 70 тысяч кв. метров полимерных мембран

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После официальной отмены карантинных мер в Китае, связанных с распространением коронавируса, рязанская компания «Технониколь» возобновила экспорт тепло- и гидроизоляционных материалов в республику. В ближайшее время на объекты отгрузят более 60 тысяч кв. метров битумных и 70 тысяч кв. метров полимерных мембран.

— Мы также планируем участвовать в ряде тендеров по проектам, где требуется свыше 2 тысяч тонн теплоизоляционных плит из каменной ваты, — отметил совладелец компании «Технониколь» Сергей Колесников. — Основные поставки будут осуществлять заводы, расположенные в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах.

На этом рынке мы видим огромный стратегический потенциал, который позволит нам не только расширить ассортимент поставляемой продукции, но и разработать новые эффективные решения для любой конкретной задачи по гидро- и теплоизоляции в регионе.

По словам Колесникова, в ближайшее время в компании ждут позитивных сигналов с рынка и надеются на скорейшее восстановление объемов докризисных экспортных поставок в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU