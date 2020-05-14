2020-05-14T12:44:34+03:00
Происшествия

Задержан убийца рязанца, который с прошлой осени считался безвести пропавшим

Тело мужчины нашли. Расследование уголовного дела продолжается
Яков РЫКОВ
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Задержан убийца рязанца, который с прошлой осени считался безвести пропавшим.Задержан убийца рязанца, который с прошлой осени считался безвести пропавшим.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Касимовского МСО расследуют уголовное дело, возбужденное по стаьть «Убийство», по факту исчезновения 36-летнего жителя Клепиковского района. 19 октября 2019 года мужчина ушел из дома в селе Алексеево Клепиковского района и пропал.

Следствие рассматривало несколько версий произошедшего. Установлено, что в тот день к мужчине в гости из Владимирской области приезжал 17-летний сын его бывшей сожительницы, погибшей в 2006 году. Вечером того же дня он пошел провожать юношу и пропал. Но молодой человек категорически отрицал причастность к преступлению, утверждая, что они с бывшим сожителем матери расстались по дороге.

Во время расследования следователи провели 20 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, а также допросили около 30 свидетелей.

По данным следствия, утром 20 октября 2019 года подозреваемый, находясь вместе с погибшим в лесу под городом Гусь-Хрустальный, нанес последнему несколько ударов различными предметами по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления молодой человек закопал тело погибшего и скрылся.

В настоящее время подозреваемый уже дал признательные показания и указал место сокрытия тела погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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