Дмитрий Медведев: За каждым проблемным вопросом стоит конкретный человек

14 Май 2020 2020-05-14T11:53:53+03:00

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Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 12 мая провел на площадке Правозащитного центра партии онлайн-прием граждан по вопросам защиты трудовых прав. В частности, люди жаловались на принуждение со стороны работодателей уходить в неоплачиваемый отпуск и невозможность встать на учет как безработным из-за отсутствия постоянной регистрации. Среди пострадавших — и дети-сироты, которые до получения квартиры от государства документально не имеют постоянного места жительства. Дмитрий Медведев отметил, что вопросы, поставленные в ходе онлайн-приема, носят типовой характер. Но при этом за каждым из них стоит конкретный человек.

— Я просил бы обобщить типичные ситуации, чтобы провести необходимую законодательную работу по линии «Единой России». Но в то же время за ними стоят конкретные люди со своими проблемами. По ним прошу развернуть индивидуальную работу. Я пообщаюсь с губернаторами, попросил бы [секретаря Генсовета партии] Андрея Анатольевича [Турчака] тоже этим заняться. Нужно проанализировать, что коллеги говорят, подготовить обращения в Генпрокуратуру, службы занятости и другие ведомства, и мне все эти предложения в самый короткий срок представить — для того, чтобы мы могли быстро во всех этих ситуациях людям помочь, — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» назвал такой формат общения полезным и отметил, что к нему «нужно периодически возвращаться».

Онлайн-прием Дмитрия Медведева завершил неделю дистанционных приемов по вопросам защиты трудовых прав, которая проходила с 6 по 12 мая. За это время были обработаны тысячи обращений. Чаще всего люди жаловались на проблемы с центрами занятости, несовершенство законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей, которые не могут получить повышенные пособия по безработице, поскольку не были уволены, а прекратили деятельность, а также злоупотребления со стороны работодателей. Все обращения Правозащитный центр «Единой России» взял в работу.

Руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат законодательного собрания Татьяна Панфилова отметила, что неделя приемов по трудовым вопросам в Рязанской области также прошла в онлайн-режиме.

— Жители могли по телефонам и посредством видеосвязи задать свои вопросы юристам правозащитного центра, открытого на базе общественной приемной партии. Работа в данном направлении будет продолжена, — заверила Татьяна Панфилова.

Она напомнила, что рязанцы могут обратиться за юридической консультацией по телефонам Правозащитного центра (4912) 28-43-13 и 28-43-23.

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ИСТОЧНИК KP.RU