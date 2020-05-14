Успейте купить квартиры в «Мармакс» по специальным ценам
В апреле девелопер «Мармакс» запустил специальное предложение на каталог квартир в комплексах бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и «Наследие Современности». Специальное предложение действует до 31 мая 2020 года.
Фото: компания "Мармакс".
- Каждая деталь в наших комплексах создает комфортную атмосферу, начиная с технологии обогрева входных групп, постаматов и дизайнерских холлов, заканчивая террасой на крыше, панорамными видами на Рязанский кремль и собственной управляющей компанией, - делятся в компании.
«Мармакс» строит жилые комплексы бизнес-класса в Малом и Большом центре. Реализованные проекты высоко были оценены экспертами в области архитектуры.
Фото: компания "Мармакс".
Напомним, что компания «Мармакс» в конце прошлого года стала обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России».
Всю информацию о комплексах «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и «Наследие Современности» и условиях приобретения вы можете уточнить по тел.: (4912) 500-005.
Фото: компания "Мармакс".
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ИСТОЧНИК KP.RU