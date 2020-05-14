Успейте купить квартиры в «Мармакс» по специальным ценам

14 Май 2020 2020-05-14T11:43:54+03:00

Жилые комплексы бизнес-класса в Малом и Большом центре Рязани высоко оценены экспертами в области архитектуры

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В апреле девелопер «Мармакс» запустил специальное предложение на каталог квартир в комплексах бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и «Наследие Современности». Специальное предложение действует до 31 мая 2020 года.

Фото: компания "Мармакс".

- Каждая деталь в наших комплексах создает комфортную атмосферу, начиная с технологии обогрева входных групп, постаматов и дизайнерских холлов, заканчивая террасой на крыше, панорамными видами на Рязанский кремль и собственной управляющей компанией, - делятся в компании.

«Мармакс» строит жилые комплексы бизнес-класса в Малом и Большом центре. Реализованные проекты высоко были оценены экспертами в области архитектуры.

Фото: компания "Мармакс".

Напомним, что компания «Мармакс» в конце прошлого года стала обладателем Золотого знака «Надежный застройщик России».

Всю информацию о комплексах «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» и «Наследие Современности» и условиях приобретения вы можете уточнить по тел.: (4912) 500-005.

Фото: компания "Мармакс".

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU